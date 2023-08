Milano: muore ciclista di 28 anni investita da un autocarro in Porta Romana

Milano, 29 agosto 2023 – Una ciclista di 28 anni è deceduta nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto, poco prima delle 10 dopo essere stata investita da un autocarro in viale Caldara.

L'incidente in viale Caldara

L'incidente è avvenuto all'incrocio con corso di Porta Romana, proprio davanti al semaforo. Ancora da chiarire la dinamica: sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo, rimasto incastrato sotto le ruote del camion. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la ciclista ventottenne potrebbe essere stata tamponata dal camion poco prima dell'incrocio semaforizzato. La posizione in cui è stata ritrovata la bicicletta, sul lato sinistro dell'autocarro, lascia pensare che questa volta a causare l'incidente non sia stato l'angolo cieco, come capitato nei recenti precedenti del 2023 costati la vita a Veronica Francesca D'Incà in piazzale Loreto, a Cristina Scozia in corso di Porta Vittoria e ad Alfina D'Amato in piazza Durante.

Si tratta del secondo incidente mortale in città in 24 ore, dopo quello costato la vita ieri alle 11 all'ottantanovenne Nicola Zezza, travolto da un taxi in via Pecorari e deceduto al Policlinico dopo il ricovero.

(notizia in aggiornamento)