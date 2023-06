Ciclista investita da una betoniera in piazza Durante: gravissima donna di 60 anni. Sotto accusa ancora una volta l’angolo cieco

Milano, 22 giugno 2023 – Una ciclista è stata investita da una betoniera in piazza Durante all'angolo con via Leoncavallo, a Milano. La donna, italiana di 60 anni, era in sella alla sua bici quando alle 9.20 è stata travolta dal mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i pompieri, il 118 e la polizia locale. Le sue condizioni sono gravissime.

Ciclista investita da una betoniera in Piazza Durante: la bicicletta sotto il rimorchio

Soccorsi

Stando alle prime informazioni, i soccorritori hanno tentato di rianimarla per 10 minuti prima di trasportarla in codice rosso all’ospedale Policlinico. I ghisa sono ancora sul posto per i rilievi che consentiranno di accertare la dinamica.

I rilievi in piazza Durante

Ipotesi

L'ipotesi è che l'incidente sia la fotocopia dei quattro avvenuti negli ultimi sette mesi e mezzo: stando a quanto emerso finora, la ciclista si sarebbe trovata "nell'angolo cieco" alla destra della betoniera, che ha svoltato a destra da piazza Durante verso via Leoncavallo prendendola in pieno senza accorgersi della sua presenza.

I precedenti

Così è avvenuto l'8 maggio scorso, quando Li Tianjiao, di 54 anni, è stato ucciso da un tir in via Comasina. Il 20 aprile in corso di Porta Vittoria era toccato a Cristina Scozia, di 39 anni. Il 1 febbraio in piazzale Loreto a Veronica D’Inca, di 38. Mentre il 2 novembre scorso era stata travolta Silvia Salvarani, di 66 anni, mentre pedalava ai Bastioni di Porta Nuova.