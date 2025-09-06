Discriminazione gentile
Arnaldo Liguori
Discriminazione gentile
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloPoliziotto arrestatoCamera ardente ArmaniRisucchiato dalla digaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaMorto Matteo Barone, il 25enne investito sulle strisce pedonali e sbalzato di 37 metri: al volante un poliziotto fuori servizio
6 set 2025
Nicola Palma
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Morto Matteo Barone, il 25enne investito sulle strisce pedonali e sbalzato di 37 metri: al volante un poliziotto fuori servizio

Morto Matteo Barone, il 25enne investito sulle strisce pedonali e sbalzato di 37 metri: al volante un poliziotto fuori servizio

Milano, incidente in via Porpora all’alba: i segni sull’asfalto e il racconto di un testimone attestano che il giovane è stato travolto mentre attraversava sulle zebre. Il decesso al Policlinico. Arrestato l’agente di polizia: era ubriaco, portato a San Vittore

Matteo Barone, 25 anni, ha perso la vita per le ferite dopo essere stato investito da un'auto in via Porpora. Secondo i testimoni, il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali

Matteo Barone, 25 anni, ha perso la vita per le ferite dopo essere stato investito da un'auto in via Porpora. Secondo i testimoni, il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali

Per approfondire:

Milano – I segni sull'asfalto e il racconto di un testimone dicono che il venticinquenne Matteo Barone stava attraversando via Porpora sulle strisce pedonali, vicino all'incrocio con via Ingegnoli, quando è stato travolto senza scampo dall'auto guidata da un 26enne, agente di polizia di un commissariato cittadino in quel momento libero dal servizio. Il conducente si è fermato per prestare soccorso. Il poliziotto è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e messo a San Vittore dai ghisa del Radiomobile. Stando a quanto risulta, l'agente, in forza al commissariato Garibaldi Venezia, avrebbe fatto segnare al pre-test per l'assunzione di alcol valori compresi tra 0,5 e 0,8 grammi di etanolo per litro di sangue.

Approfondisci:

Arrestato il poliziotto che ha investito sulle strisce e ucciso il 25enne Matteo Barone: era ubriaco

Arrestato il poliziotto che ha investito sulle strisce e ucciso il 25enne Matteo Barone: era ubriaco

L'impatto, alle 5.30 di sabato 6 settembre, è stato letale per il pedone: sbalzato per 37 metri, trasportato in condizioni gravissime al Policlinico, i medici ne hanno purtroppo dichiarato il decesso un'ora dopo. La vittima avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni. Matteo Barone era nato a Poggibonsi, in provincia di Siena, e viveva con la famiglia in una traversa di via Porpora a 500 metri dal luogo della tragedia.

Matteo Barone, il 25enne morto dopo essere stata investito in via Porpora
Matteo Barone, il 25enne morto dopo essere stata investito in via Porpora

Le indagini della polizia locale

Stando a quanto finora accertato dai rilievi degli agenti del Radiomobile della polizia locale, l'auto che lo ha travolto arrivava da piazza Gobetti e stava percorrendo via Porpora in direzione Teodosio: l'impatto sarebbe avvenuto sulle strisce all'angolo con via Ingegnoli, attraversamento non coperto da semaforo.

Sull'asfalto i segni dei rilievi della polizia locale dopo l'investimento del 25enne sulle strisce
Sull'asfalto i segni dei rilievi della polizia locale dopo l'investimento del 25enne sulle strisce

I test in ospedale

Anche il conducente è finito in ospedale, in codice verde all'istituto clinico Città Studi: le sue condizioni non sono preoccupanti. Gli investigatori di piazza Beccaria hanno già disposto gli esami del sangue per accertare se il conducente avesse assunto alcol o stupefacenti prima di mettersi al volante. I pre test hanno dato esito positivo: il poliziotto aveva bevuto.

I rilievi sull'asfalto di via Porpora all'incrocio con via Adelchi dove è avvenuto l'investimento
I rilievi sull'asfalto di via Porpora all'incrocio con via Adelchi dove è avvenuto l'investimento

L’arresto a San Vittore

La misura dell’arresto in carcere per omicidio stradale è motivata anche dal mancato rispetto di una regola del Codice della strada, in particolare la non precedenza data a un pedone sulle strisce. Secondo le prime informazioni, il 26enne appartenente alle forze dell'ordine stava rientrando a casa dopo una serata con amici.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata