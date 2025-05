Inchiesta Beic, la Procura chiude le indagini: gli architetti Boeri e Zucchi rischiano il processo

Milano, 2 maggio 2205 – La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti degli architetti Stefano Boeri, Cino Paolo Zucchi e Pier Paolo Tamburelli - quest'ultimo ritenuto dall'accusa "il collettore tra Boeri e Zucchi e gli studi Onsitestudio e Baukuh vincitori del bando" - indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria.

Oltre ai tre professionisti rischiano il processo anche i tre indagati Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, che lavoravano all'epoca dei fatti nello stesso dipartimento universitario con Boeri e Zucchi, e Andrea Caputo che di Boeri è stato allievo e collaboratore e che alla fine arriverà terzo nella graduatoria del concorso internazionale del 2022.

L’indagine

L’archistar padre del "Bosco verticale" e direttore della Triennale è finito sotto la lente della Procura nell’ottobre del 2023, come detto, per turbativa d’asta in relazione al progetto della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) che dovrebbe sorgere a Porta Vittoria.

Nel registro degli indagati per la gara pubblica indetta dal Comune di Milano relativa al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova Beic, c’erano Boeri e Cino Paolo Zucchi, nelle vesti di commissari, e i vincitori Manuela Fantini, Angelo Raffaele Lunati (docente al Politecnico e capogruppo del progetto vincitore) e Giancarlo Floridi. Sono accusati di turbata libertà degli incanti “perché, in concorso tra loro, turbavano la gara pubblica indetta dal Comune di Milano”, relativa alla realizzazione della nuova Biblioteca, “attraverso mezzi fraudolenti”.