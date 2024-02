Incendio a Bresso, in fiamme il tetto di un condominio

Bresso (Milano), 14 febbraio 2024 – L’incendio si è sviluppato in tarda mattinata e ha coinvolto il tetto di un condominio in via Lurani 4, a Bresso: si tratta di un condominio di tre piani e ancora sono sconosciute le cause dello scoppio dell’incendio. Non ci sono feriti nè intossicati ma il rogo non è ancora stato completamente domato.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando di Milano con sei mezzi perché si sta rendendo difficoltoso lo spegnimento delle fiamme: la struttura del tetto (interamente in legno e ventilata) non sta agevolando le operazioni di spegnimento quindi i pompieri stanno cercando di sezionare le travi e isolare le fiamme.

Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco

Il sindaco di Bresso, Simone Cairo, ha avvertito la popolazione sui suoi profili Facebook e ha sottolineato di “Chiudere tutte le finestre degli edifici limitrofi”