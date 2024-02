Incendio a Saronno, a fuoco una palazzina di tre piani: sette feriti, grave un anziano di 81 anni

Due uomini sono rimasti ustionati, uno in modo grave, nell’incendio scoppiato in una palazzina di tre piani in via Padre Monti 6 a Saronno, in provincia di Varese. Altre cinque persone sono state portate in ospedale con sintomi da intossicazione da fumo.

Il rogo si è sviluppato mercoledì mattina intorno alle 11 e immediatamente l’Agenzia regione di emergenza urgenza ha inviato sul posto quattro ambulanze, un’automedica, un’auto infermieristica e l’elicossorso. Diversi mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme.

Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco

Tra le persone ferite, quella in condizioni più critiche è un anziano di 81 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, con ustioni di secondo grado a volto, collo e braccia. Ustionato, in modo più lieve, anche un uomo di 49 anni, portato i codice giallo all’ospedale di Legnano. Tra le cinque persone intossicate c’è una donna di 91 anni.

Non è chiaro, al momento, come sia originato l’incendio, ma sul posto i tecnici dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi.