Novate, compattatori a fuoco. Fumo nero ma nessun pericolo

Incendio ieri a Novate nel cortile della ditta Rieco di via Fratelli Beltrami. Il rogo sarebbe divampato da un mezzo meccanico, forse due compattatori, a causa di un corto circuito e la nube si è originata dalla combustione dell’olio del mezzo, ma per fortuna le fiamme non hanno coinvolto in nessun modo l’impianto industriale. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e una squadra della protezione civile. Il Comune tranquillizza: nessun rischio per la salute.