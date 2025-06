Centro disabili: "Va garantita la continuità"

Nei prossimi mesi l’azienda consortile Ipis lancerà la gara d’appalto per l’affidamento del servizio socio-sanitario dei centri diurni disabili presenti nei comuni di Cusano e Cinisello ed esplode già la polemica. "Riteniamo che le finalità del servizio vadano in conflitto con l’attuale modalità di assegnazione delle strutture - dichiarano Avs Cusano e Cinisello -. Se infatti, con un nuovo appalto, si assegnasse la gestione a una nuova cooperativa si perderebbero nove anni di know how e potrebbero cambiare le figure socio-educative che sono state di riferimento per le famiglie. È necessario che Ipis trovi la giusta formula per garantire la continuità".

I cdd di via Azalee Cusano Milanino e di via Guardi Cinisello garantiscono il servizio per 47 settimane all’anno e per un minimo di 35 ore settimanali ai disabili over18. "Una di queste strutture è a gestione diretta con personale educativo e coordinamento assunto da Ipis (9 lavoratori), mentre il personale ausiliario (5 lavoratori) è dipendente della cooperativa Solaris.

Le altre strutture sono affidate, tramite gara d’appalto, a Solaris e interamente gestite con loro personale dipendente (18 lavoratori)". Ci sono poi altre figure professionali (infermiera, psichiatri, fisioterapisti). "Qualsiasi sia la formula, gara d’appalto o coprogettazione o affido diretto, l’importante è che al centro ci sia la persona".

La.La.