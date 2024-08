Incendio in un appartamento in viale Fulvio Testi, evacuato l’intero palazzo

Milano, 18 agosto 2024 – Nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 3, un incendio è divampato in un appartamento di una palazzo in viale Fulvio Testi 308 a Milano. Evacuato l’intero condominio, nessuno è rimasto ferito.

Stando alle prime informazioni del vigili del fuoco, intervenuti sul posto, le fiamme si sarebbero sprigionate nella camera da letto di un appartamento al primo piano di un condominio di nove livelli, ma le cause e l’esatta dinamica sono ancora da chiarire.

Nonostante i pompieri siano riusciti a circoscrivere il rogo velocemente, il fumo ha invaso l'intero stabile e il vano scale, per cui è stato necessario evacuare l'intero palazzo.

Immediato anche l’intervento dei soccorsi, ma non si sono registrati feriti. Tre persone sono rimaste leggermente intossicati, ma hanno rifiutato il ricovero.

Sempre nella stessa notte, un altro incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina in via Grazioli e una donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale, dopo essere finita in arresto cardiaco.