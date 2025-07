Trionfa De Mauro. Da Novate alla finalissima

Tiro a segno, due podi per Gianmichele De Mauro: oro e bronzo a Varese e il “pass“ per la finale di settembre a Roma. Grandi soddisfazioni al poligono varesino per l’atleta 58enne novatese, nella categoria “Maestri uomini“.

Nella gara di pistola olimpionica dai dieci metri ha conquistato la medaglia d’oro con una prestazione impeccabile, staccando di un punto il diretto inseguitore, Salvatore Improda che giocava in casa. Oltre a questo nella più impegnativa pistola libera cinquanta metri, ha centrato un prezioso bronzo, grazie ad un finale semi perfetto, in cui ha toccato i 93 punti su 100 disponibili. Alla gara hanno partecipato oltre 220 atleti di ogni età. Il doppio podio conquistato vale a De Mauro la qualificazione alle finali nazionali che si terranno a Roma, nel poligono di Tor di Quinto, dopo il venti settembre.

"Ho lavorato tanto sulla stabilità e sulla concentrazione, specialmente nei secondi tiri. Mi alleno sempre e con costanza anche in settimana al poligono di Milano", ha spiegato il novatese. Tra le curiosità, Gianmichele ha utilizzato per la prima volta in gara un nuovo tipo di impugnatura ergonomica, progettata su misura, che sembra aver fatto la differenza nei momenti decisivi della gara. Il 24 a settembre gareggerà per il tiro a distanza 10 metri e il 27 nei 50 metri, confrontandosi con i migliori tiratori d’Italia e De Mauro cercherà di ripetere i successi già ottenuti in passato: il titolo di campione italiano.

Davide Falco