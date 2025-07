Birra take-away. Sì, ma solo se non è fredda

La birra da asporto? Sì, ma solo calda. L’ordinanza è siglata, il provvedimento entrerà in vigore sabato 12 luglio e lo rimarrà sino all’11 agosto: prescrive il divieto a titolari e gestori di esercizi commerciali o ai piccoli negozi di vicinato aperti fino a tarda ora di vendere birra o qualsivoglia bevanda alcolica refrigerata. Il diktat della temperatura ambiente – sicuro deterrente, in estate, al consumo occasionale – riguarda gli esercizi di piazza De Gasperi, via Cazzaniga e via Marconi, via Serbelloni, piazza Europa e vicolo Corridoni.

L’ordinanza, si precisa, rientra nel “calderone“ delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza in città, soprattutto in un periodo estivo che comporta i suoi rischi in termini di ordine pubblico. Il medesimo provvedimento fu adottato (non senza qualche critica) lo scorso anno, "e siccome si è dimostrato efficace lo riproponiamo - così Ilaria Scaccabarozzi, la sindaca. "Non va a colpire la libertà di vendita ma va a limitare il consumo di alcolici venduti freschi e a prezzi contenuti, in strada e nelle aree pubbliche. Che spesso compromette, in particolare in estate, la vivibilità urbana".

Divieto, ma non per tutti. L’ordinanza varrà solo per gli esercizi commerciali, dal supermercato al negozio, che potranno vendere ma non refrigerato. I pubblici esercizi, come bar e ristoranti, potranno naturalmente proseguire l’attività di somministrazione in loco. Il provvedimento era stato inserito fra le misure estive a seguito di problematiche degli anni passati, registrate proprio nelle zone dove si trovano negozi o supermercati aperti: assembramenti, schiamazzi, qualche rissa e puntuale abbandono di bottiglie o cocci.

Monica Autunno