Incendio nella notte a Milano, evacuata palazzina in fiamme in via Tito Livio: 8 persone ferite

Otto persone sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì in via Tito Livio, a Milano. Fortunatamente, nessuna è in gravi condizioni. La palazzina interessata dalle fiamme è stata evacuata e diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto.

Il rogo si è originato intorno alle due di notte al primo degli otto piani dello stabile, nell’appartamento abitato da una donna di 38 anni che è riuscita a scappare appena in tempo rimanendo però ustionata al volto. L’incendio ha coinvolto anche l’appartamento di sopra, al secondo piano, ma i fumi hanno invaso altre abitazioni provocando diffuse intossicazioni, alcune piuttosto gravi. Complessivamente, sono state evacuati 21 dei 24 appartamenti.

Il rogo è originato al primo piano della palazzina (Ansa/Davide Canella)

Tre dei feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo all’ospedale Niguarda e altri quattro in codice verde al Fatebenefratelli e al Policlinico, mentre i pompieri hanno lavorato per oltre tre ore prima di riuscire a circoscrivere le fiamme e bonificare lo stabile dai gas e dai fumi prodotti dalla combustione.