Incendio in un palazzo di corso Monforte, fumo visibile da lontano

Milano, 1 agosto 2024 – Un incendio è divampato attorno alle 10.30 di giovedì 1 agosto in un appartamento al primo piano di uno stabile di corso Monforte, proprio di fronte alla sede della Prefettura di Milano. Sono intervenuti ni vigili del fuoco che, nel giro di mezz’ora, hanno domato le fiam

Incendio in un appartamento di corso Monforte a Milano

L'allarme

Le fiamme hanno generato un fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza, che ha raggiunto in pochi secondi anche i piani più alti dello stabile. L'allarme al 112 ha generato l'intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento e circoscritto il rogo. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso la strada per permettere ai pompieri di lavorare in sicurezza. Sono infatti in corso le verifiche dei vigili del fuoco per accertare lo stato dell'edificio e la salubrità ambientale degli spazi invasi dal fumo.

Feriti e intossicati

Al momento, non risultano persone ferite né intossicate, ma i vigili del fuoco stanno comunque accertando che non ci siano inquilini presenti nell'edificio di sei piani. Un po' di fumo è entrato anche nel cortile di Palazzo Diotti.

L’ipotesi

Secondo gli accertamenti investigativi ancora in corso, l'incendio sarebbe stato innescato da una candela caduta accidentalmente mentre una donna stava facendo le pulizie nell'abitazione del primo piano. La fiammella avrebbe poi attaccato il resto della stanza, alimentando l'incendio.