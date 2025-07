Demanio, via al bando per 4 chioschi: "Spazio tutelato al Parco Sempione"

Il Comune metterà a bando quattro chioschi di sua proprietà, in posizione centrale o all’interno di parchi cittadini. Saranno assegnati in concessione per 12 anni per attività commerciali. Le linee di indirizzo per il bando sono state tracciate in una delibera proposta dall’assessore al Bilancio, Demanio e Piano Straordinario Casa, Emmanuel Conte, e approvata dalla Giunta di Palazzo Marino.

Il primo chiosco a bando è all’interno del Parco Sempione, in viale Cervantes 9, è sottoposto a tutela paesaggistica ed è l’unico attualmente occupato da un concessionario in scadenza di contratto. La struttura è di 52 metri quadrati ed è composta da un piano interrato destinato a deposito e da un piano terra. Circondato dal verde è anche il chiosco di via Salesina 99, all’interno del Parco Forlanini. Di 70 mq, è in muratura con copertura in tegole. La terza unità è in piazzale Baiamonti 3; di circa 50 metri quadrati sarà messa a bando ad un canone annuale a base d’asta di 29.895 euro. Il chiosco in Ripa di Porta Ticinese 81, infine, è il più piccolo, 16 mq di superficie presso il giardino Baden-Powell.

Il Comune mette a bando 5 immobili da destinare a attività di soccorso sanitario extraospedaliero territoriale (118) e ricovero ambulanze. I lotti sono via Zuretti 68; piazza Cesare Stovani 7; Piazza Santorre di Santarosa 10; via Mincio 23; via Baroni 48.

M.Min.