Incendio in un appartamento di una palazzina in via Grazioli, gravissima una donna

Milano, 18 agosto 2024 – Un incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Grazioli a Milano, nella notte tra sabato e domenica. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e forze dell'ordine.

Stando alle prime informazioni dei pompieri, le fiamme si sarebbero sprigionate dalla lavatrice, nel bagno della casa. Da chiarire, però, le cause e l’esatta dinamica.

Il rogo è stato subito spento, ma a causa del fumo, una donna di 90 anni è finita in arresto cardiaco. Trovata dai vigili del fuoco e dagli operatori sanitari, è stata subito soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda dal 118, ora lotta tra la vita e la morte.

Sempre nella stessa notte, un rogo è scoppiato in un appartamento di un edificio di nove piani in viale Fulvio Testi: lo stabile è stato evacuato a causa del fumo che ha invaso il vano scale, ma non si sono registrati feriti.