In piazza Diocleziano: "Migliorata negli anni . I guai? Parcheggi e pulizia"

È una delle grandi arterie della parte nord della città, che collega il Cimitero Monumentale a piazza Firenze. Via Cenisio è una strada di grande traffico, soprattutto nelle ore di punta, ma è anche una via di negozi e attività. Soprattutto nella prima parte, quella che arriva su piazza Diocleziano. Proprio sulla piazza sorge uno storico simbolo del quartiere, la Centrale dell’Acqua, realizzata nel 1906 e snodo fondamentale del sistema idrico milanese. Un monumento da poco restituito alla città con aperture straordinarie e visite guidate.

La Centrale è il simbolo di un quartiere, la Bullona, profondamente trasformato negli anni. Lo conferma anche Maria Teresa Guerra dello storico fioraio di via Cenisio 36, aperto da oltre vent’anni "Ho visto tanti cambiamenti. Secondo me in meglio. Anche la piazza è migliorata. Restano problemi di parcheggio e di pulizia in generale, visto che i cestini sono stati tolti e un pezzo dell’isolotto centrale lo usano per buttarci un po’ di tutto".