"Il viale è al buio". Scatta la protesta

Viale della Resistenza "al buio", la protesta dei residenti, a Vimodrone: pochi lampioni, alcuni spenti, anche in curva. Gli abitanti hanno segnalato il problema, ma nessuno ha ancora risposto, tranne “Adesso”, l’associazione-movimento che ha verificato sul campo la situazione. "Siamo stati contattati dagli abitanti che ci hanno mostrato lo stato di abbandono in cui versa l’area - dice il coordinatore Edoardo Zuccarello -. Ci sono due ordini di problemi, il primo legato a un profilo di sicurezza stradale, l’altro di mobilità. In alcuni punti le luci sono assenti e in altri funzionano a intermittenza. Abbiamo documentato lo stato dell’arte, ora spettiamo che l’Amministrazione intervenga al più presto". Di tempo dalle prime segnalazioni "ne è già passato parecchio - ancora Zuccarello - le prime lamentele risalgono a dicembre". “Adesso” si occupa anche di un altro disagio in città: la soppressione della filiale di Intesa che comporta "il disagio per i correntisti, soprattutto anziani, di dover raggiungere Segrate". Il gruppo ha raccolto firme contro questa decisione, "ma ora abbiamo una proposta: la presenteremo domenica in piazza Unità d’Italia dalle 10.30 alle 13". Bar.Cal.