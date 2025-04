Zibido, sosta selvaggia sulla Ss 35. Avviato il cantiere per impedirla

Stop a sosta selvaggia lungo la carreggiata della Ss 35 dei Giovi. Su sollecitazione dell’amministrazione comunale, i tecnici di Città Metropolitana hanno iniziato oggi l’intervento di posizionamento dei delineatori di carreggiata lungo la provinciale ex SS35. Sono stati installati in accordo con la polizia locale che, nei mesi scorsi, ha eseguito un sopralluogo sul posto per definire nel dettaglio l’intervento da eseguire. "Una sinergia importante con Città Metropolitana - sottolinea la sindaca Sonia Belloli - con la quale abbiamo delle interlocuzioni aperte anche per altri lavori che richiedono investimenti più ingenti, ma fondamentali per aumentare la sicurezza sia dei veicoli sia dei pedoni". Diverse volte la polizia locale era intervenuta sanzionando i veicoli che parcheggiavano lungo la provinciale all’altezza di Badile. Vere e proprie soste selvagge che, limitando la visibilità, impedivano ai mezzi in uscita dai passi carrai di immettersi in sicurezza. "Nel caso dei dissuasori, l’intervento nasce da una nostra segnalazione inviata a Città Metropolitana il 20 gennaio 2025, nella quale abbiamo denunciato una situazione di grave pericolo legata alla sosta selvaggia dei tir - spiega Yuri Corisio, consigliere comunale di opposizione della lista Insieme -. Solo due giorni dopo si è tenuto un sopralluogo urgente con i tecnici di Città Metropolitana, a cui ho partecipato con il comandante della polizia locale. Sono stati definiti i punti di intervento e le modalità. Oggi il Comune si limita a raccontare di una "sinergia con Città Metropolitana", dimenticandosi di dire chi l’ha attivata".Massimiliano Saggese