Il restyling di piazza Visconti . Da domani nuove chiusure ma i cantieri sono al rush finale

Al via domani l’ultima fase dei lavori di riqualificazione di piazza Visconti. L’intervento di rigenerazione urbana della piazza del Municipio e del primo tratto di via Porta Ronca, finanziato con i fondi del Pnrr (3 milioni di euro), che ha cambiato il volto di questo luogo trasformandolo in una "piazza degli incontri", entra nella fase finale. Secondo il cronoprogramma la piazza dovrebbe essere pronta per gennaio 2026.

"Arriviamo alla fase conclusiva dei lavori. Quanto già visibile rende già l’idea del nuovo aspetto di piazza Visconti, ma occorre portare ancora un po’ di pazienza prima di poter fruire pienamente di una piazza rinnovata e aperta all’incontro tra le persone - dichiara il sindaco Andrea Orlandi - Presto, con la riqualificazione dell’ultimo tratto e con la sistemazione di prato e fontana, potremo godere di una piazza bella, attrattiva e accogliente".

Nelle prossime settimane saranno coinvolti dai lavori il marciapiede sull’ultimo tratto di via De Amicis, verso via Porta Ronca, nei pressi del Quic-Sportello dei cittadino e l’area ora dedicata a stalli per la sosta, che sarà riservata ai mezzi di cantiere e allo stoccaggio dei materiali necessari ai lavori. Da domani mattina le aree interessate ai lavori non saranno accessibili. Si potrà passare a piedi, con percorsi dedicati, sia al Quic e agli uffici ad esso annessi sia all’attività commerciale.

Nessuna modifica alla viabilità stradale: arrivando da via De Amicis sarà possibile svoltare a destra in via Porta Ronca. Sarà garantito un percorso pedonale tra piazza San Vittore e via Porta Ronca. E verrà aperto il passaggio pedonale alle spalle della chiesa di San Vittore, per unire via Meda al Municipio. E’ stato infine riaperto l’ingresso del Municipio sulla piazza.

R.R.