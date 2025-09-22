Pellegrinaggio per il Giubileo. Da Rozzano al Duomo a piedi

Nel cuore del Duomo di Milano i rozzanesi hanno vissuto un momento di grande intensità spirituale con il pellegrinaggio giubilare promosso dalla Comunità pastorale Discepoli di Emmaus. La cattedrale ha accolto i fedeli per la Santa Messa giubilare, presieduta da Franco Agnesi, vicario generale della Diocesi, concelebrata insieme ai sacerdoti della comunità rozzanese. Un’occasione solenne e partecipata, caratterizzata da profonda spiritualità, unità e speranza: un vero popolo in cammino che ha saputo testimoniare con forza la bellezza della fede e il valore della comunità cristiana.

Il pellegrinaggio, organizzato in occasione del Giubileo, ha visto protagoniste le parrocchie cittadine con la presenza di oltre 500 fedeli. Un gruppo è partito alle prime luci dell’alba, alle ore 7, percorrendo a piedi la ciclopedonale del Naviglio Pavese fino a Milano per poi confluire in piazza Duomo, in un lungo cammino di preghiera, canti e condivisione. Chi non ha potuto affrontare il percorso a piedi ha comunque raggiunto il centro di Milano in tram o con mezzi propri, mantenendo vivo lo spirito comunitario che ha caratterizzato l’iniziativa. Alla celebrazione hanno preso parte anche il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, e diversi rappresentanti dell’amministrazione. Il momento di ringraziamento è stato particolarmente sentito. "Un grazie sincero a don Roberto Soffientini, che con passione e fede ha guidato questo pellegrinaggio, alla Comunità pastorale Discepoli di Emmaus, a tutti i partecipanti – ha dichiarato il sindaco Ferretti – e al Corpo Musicale di Rozzano, la cui musica ha accompagnato e reso ancora più suggestiva la nostra preghiera".

Mas.Sag.