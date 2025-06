Il Parco Tobagi si allarga. Arrivano due nuove aree

Il "Parco Tobagi" di via Tobagi, al quartiere settentrionale di Fornasè, si amplia con l’aggiunta di due nuove aree verdi. La prima sarà di 1.100 metri quadrati e prenderà il posto di un parcheggio pubblico inutilizzato da anni: in questi giorni sono iniziati i primi interventi, con la cosiddetta de-pavimentazione dell’asfalto.

Il nuovo spazio a prato, con alberature, sarà pronto con la fine dell’estate e rappresenta la compensazione ambientale per la realizzazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità sempre in via Tobagi. La seconda, invece, sarà di ben 20mila quadrati, all’incrocio tra via Tobagi e via XXIV Maggio, e sarà attrezzata con un playground da basket, un campo da volley, un’area cani e percorsi ciclo-pedonali: il Comune di Cormano acquisirà questo ampio settore a verde aggiuntivo, in corso di realizzazione, da una proprietà privata a ottobre.

G.N.