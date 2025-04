Partiti i lavori al Giardino dei Tigli per la nuova casa degli anziani

Sono partiti i lavori per realizzare il nuovo centro di aggregazione del Giardino dei Tigli, l’oasi verde tra via Fratelli Bandiera e via Risorgimento, che da due decenni è un punto di incontro e di socializzazione per i cittadini di tutte le età. La struttura, che andrà a sostituire quella preesistente, ha l’obiettivo di aumentare gli spazi di relazione dei sestesi che frequentano l’area. Sarà così installato un prefabbricato di circa 90 metri quadrati, dotato di impianto di riscaldamento e condizionamento, servizi igienici anche per disabili, docce, spogliatoi e finestre complete di zanzariere. Fiore all’occhiello del progetto è l’impianto fotovoltaico sul tetto. L’importo dei lavori per la realizzazione del centro aggregativo è di 143mila euro e il termine per l’esecuzione dell’intervento è fissato in 50 giorni. "Si tratta di un importante progetto di riqualificazione in un’area strategica – spiegano dal Comune –. Il nuovo centro di aggregazione che sorgerà nel Giardino dei Tigli sarà accogliente e sicuro, dotato di tutti i comfort e super inclusivo. Verranno impiegati materiali resistenti e sicuri, per garantire ai suoi fruitori la sensazione di essere in una vera e propria seconda casa. Ci prendiamo cura dei nostri anziani. Sono il punto di raccordo con il nostro passato, l’ancoraggio con la nostra storia, i nostri valori". Uno spazio moderno, vivibile e pronto ad accogliere attività, incontri e momenti di socialità. I lavori di completamento sono previsti per l’estate. L’oasi del Rondò era stato il primo esempio di "adozione" di uno spazio pubblico da parte di un gruppo di cittadini che lo aveva riqualificato e strappato al degrado ancora all’epoca della Giunta Penati. A guidare il restyling di una zona che ospita nonni, bambini e adolescenti, feste e momenti di sensibilizzazione è stato per decenni Fulvio Panico, scomparso lo scorso luglio. La.La.