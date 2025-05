Nuovo verde. Lavori in corso in 60 aree

Quasi 340mila metri quadrati di verde realizzati dall’ottobre 2021 ad oggi, tra nuovi giardini, aree verdi e parchi attrezzati, diffusi in tutti i Municipi. Oltre 60 nuove aree verdi, pari a 367mila metri quadrati, inoltre, sono in corso di progettazione ed esecuzione tramite scomputo oneri.

Il totale di alberi presenti in città è di 501.252, di cui 252.244 in carico al Comune. Tra alberi, alberi forestali e arbusti sono oltre 20.500 le nuove piantumazioni messe a dimora in città nella stagione agronomica passata (2023/2024), mentre a partire dal novembre 2024 sono iniziate le piantumazioni di 2.710 alberi, 4.140 alberi forestali e 8.960 arbusti, per un totale di 25.800 piante che verranno messe a dimora entro il 2025.

Con l’obiettivo di aumentare il drenaggio dei suoli rendendoli più permeabili e, più in generale, di migliorare la capacità della città di rispondere agli eventi climatici estremi - oltre che di contrastare il parcheggio selvaggio, dannoso sia per il suolo sia per gli alberi - proseguono le riqualificazioni dei parterre alberati: dopo via Ponte Nuovo (Municipio 2), via Aselli e via Celoria (Municipio 3), via Cadore (Municipio 4) e via Olivieri (Municipio 7), tra gli ultimi tratti liberati da auto in sosta abusiva ci sono i parterre alberati di via Sarfatti (Municipio 5) e via Tavazzano (Municipio 8).

Avanti anche con le depavimentazioni: nei prossimi mesi partiranno i lavori in via Toce, piazza Imperatore Tito e al parcheggio del cimitero di Bruzzano per un totale di 3.500 metri quadrati di aree grigie che torneranno a verde; sono invece in fase di progettazione le depavimentazioni in via don Orione, via San Giusto, Largo Volontari del Sangue, piazza Mondadori e piazzetta Lopez.