Il Mago Bargnani a scuola: "Pure io ho cominciato così. Questi sono gli anni più belli non smettete di sognare"

Il cuore pulsante di un centinaio di bimbi e ragazzi della società cestistica locale, l’emozione di vedere un grande campione del recente passato nella propria palestra. Sono stati gli atleti del Basket Rozzano ad accogliere con grande entusiasmo Andrea Bargnani nella palestra della Scuola Media Beltrami di via Garofani. “Zona rossa“, periferia estrema milanese, ma con lo sport nel sangue per dare un futuro a tanti ragazzi che vedono nello sport la via per crescere sani nel corpo e nella mente.

La prima scelta assoluta del Draft Nba del 2006 con i Toronto Raptors è stato protagonista di un pomeriggio speciale nell’ambito del suo ruolo di Ambassador della Supercoppa Italiana che la LegaBasket ha organizzato all’Unipol Forum di Assago nel weekend 27-28 settembre. È stato proprio il “Mago“ (questo il soprannome con il quale era conosciuto in tutto il mondo) a far sentire subito a proprio agio i ragazzi di fronte al campione: "Ho iniziato anche io a giocare in una palestra così, forse anche più piccola, e poi sono arrivato a giocare in Nba con i più forti del mondo. Continuate a sognare e impegnarvi e soprattutto ricordatevi che questi sono gli anni più belli in cui fare sport perchè si costruiscono le amicizie per la vita".

Il sindaco rozzanese Mattia Ferretti ha creduto tanto in questo evento: "Vogliamo riportare Rozzano in auge, darle la dignità che merita. Le tante famiglie che sono presenti sanno che chi fa sport cresce sano e matura prima, sogno un città in cui tutti facciano sport".

È stato un bel pomeriggio dove i bimbi hanno anche potuto fare le foto con lo stesso Bargnani (romano d’azione, ma in realtà fino ad 11 anni cittadino di Trezzano Rosa nella zona dell’alta pianura milanese), presente nel ruolo di Ambassador della Supercoppa, un bagno di folla che per la prima volta ha portato un campione di questa levatura davanti a tutti i bimbi vestiti di biancoverde, i colori sociali della società rozzanese rappresentata anche dagli infaticabili Alessandro Lanzi e Corrado Iosca.