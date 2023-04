Gravissimo incidente a Milano, tassista in pericolo di vita. L’ipotesi: sorpasso con semaforo rosso

Milano – Grave incidente questa mattina a Milano, all'incrocio tra viale Corsica, lo stradone che porta verso Forlanini e l'aeroporto di Linate, con via Mugello. Un taxi e un’auto privata si sono scontrati per motivi al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto: sono rimaste ferite quattro persone, di cui una – il taxista – in pericolo di vita.

È accaduto pochi minuti dopo le 8. Nello scontro sono rimasti feriti conducente e passeggero del taxi, una Toyota, rispettivamente un uomo di 59 anni e un ragazzo di 22 anni, e il conducente e la passeggera della vettura, un'Audi, un uomo di 36 anni e una donna di 31.

I due passeggeri sono stati trasportati dal 118 in codice giallo al Policlinico, il conducente dell'Audi in giallo al San Raffaele, mentre il tassista 59enne, rianimato sul posto, è andato a Niguarda in codice rosso in condizioni molto gravi.

Dai primi rilievi sembrerebbe che l’auto privata, l’Audi cabrio, abbia tentato un sorpasso azzardato dell’autobus 90, in quel momento fermo al semaforo rosso, finendo poi per scontrarsi con l’auto bianca guidata dal 59enne ora gravissimo in ospedale.

