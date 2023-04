Schiacciato da camion di 7 tonnellate: vivo per miracolo l’autotrasportatore Roberto Nosdeo

Calolziocorte (Lecco), 23 aprile 2023 – E' cosciente, parla e scherza anche. E' un miracolato Roberto Nosdeo, il camionista di 58 anni di Calolziocorte che sabato pomeriggio è rimasto schiacciato sotto le 7 tonnellate di peso della motrice del suo Scania R600. Resta ricoverato per precauzione in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Gerardo di Monza, non è ancora fuori pericolo, ma le sue condizioni risultano stabili. Ha riportato la frattura di alcune costole, che avrebbero potuto perforargli i polmoni, e altri traumi, però gli è andata bene rispetto al rischio che ha corso.

L'incidente

Roberto era sdraiato sotto il camion, un'autocisterna carica di farina. Stava sostituendo una parte del paraurti. Probabilmente ha inavvertitamente azionato i comando per azionare le sospensioni pneumatiche per alzare a abbassare la cabina proprio per eseguire alcuni interventi di riparazioni. La cabina si è così abbassata di schianto con lui sotto. A lanciare l'allarme è stato in bambino che stava giocando vicino al mezzo pesante e che ha allertato il papà.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari di Areu insieme ai vigili del fuoco, che hanno estratto in sicurezza Roberto da sotto il suo camion. Sono stati mobilitati pure i soccorritori dell'eliambulanza di Como. Il 58enne è sempre rimasto vigile, non ha mai perso conoscenza. A causa del peso che gli è franato addosso e che ha dovuto sopportare si è tuttavia temuto subito il peggio. E' stato così trasferito d'urgenza all'ospedale di Monza. Nonostante il grave incidente sta invece tutto sommato abbastanza bene e può ritenersi un miracolato.