Brescia, si scontra con un’auto e finisce a terra: motociclista muore sul colpo in via Roma

Tragedia sulle strade del Bresciano. Questa settimana le vittime sono ben quattro, di cui l’ultima si è registrata ieri in città, nel quartiere di Chiesanuova, all’ incrocio tra via Roma e via Fura. Erano circa le 17. Il deceduto è un motociclista di 60 anni, della zona, che ha superato una Fiat 500 senza rendersi conto che stava svoltando a sinistra. Lo scontro è stato violento. Il centauro è finito prima contro l’utilitaria e poi a terra, battendo il capo. Ha riportato ferite e lesioni gravissime. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri oltre ai soccorritori del 118, che non hanno potuto fare nulla per aiutare il 60enne. Per consentire ai soccorsi di lavorare è stata chiusa la strada, rimasta interdetta al traffico per un paio di ore.