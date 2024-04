Giorgio Armani Operations in amministrazione giudiziaria: accertamenti su presunto sfruttamento del lavoro

Milano, 5 aprile 2024 – Le indagini della Procura di Milano sul mondo del lusso avevano portato, a gennaio, al 'commissariamento' della Alviero Martini Spa. Ora un nuovo filone ha messo sotto la lente la Giorgio Armani Operations spa, per un presunto sfruttamentonto del lavoro attraverso appalti che farebbero ricorso a manodopera cinese in nero e clandestina, per realizzare capi di lusso in laboratori dormitorio nel Milanese.

Carabinieri tutela del lavoro in azione

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano oggi ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda, a seguito di un'inchiesta dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Un consulente del Tribunale affiancherà per un anno i vertici della società industriale del gruppo (non indagata) per “bonificarne” i rapporti con i fornitori.