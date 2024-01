Inchiesta Alviero Martini, le testimonianze dei lavoratori: “Pagati 1,25 euro per ogni pezzo prodotto”

Milano – Per ogni tomaia realizzata venivano pagati 1,25 euro, per ogni fibbia 50 centesimi. Riposavano poche ore in locali fatiscenti adibiti a dormitorio all’interno dei capannoni e a fine mese portavano a casa circa 600 euro. Sono le condizioni in cui lavoravano i cittadini cinesi, in gran parte clandestini, che cucivano negli opifici abusivi borse, scarpe e altri accessori venduti sul mercato col marchio Alviero Martini, l’azienda di moda commissariata dai giudici Roia, Rispoli e Cucciniello.

Le paghe da fame

I loro racconti emergono dai verbali agli atti dell'inchiesta dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, coordinata dai pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone. "Vengo retribuita in base al numero di scarpe lavorate, vengo pagata 1,25 euro a tomaia... non ho mai fatto visite mediche, formazione, non ho mai avuto dpi e non ci sono estintori in azienda”, ha spiegato un'operaia agli investigatori. In fotocopia, in pratica, le altre testimonianze.

Uno dei dormitori negli opifici abusivi che lavorano per l'azienda Alviero Martini scoperti dai carabinieri

Orari notturni

Quasi tutti hanno detto di "lavorare solo tre ore” al giorno, anche se gli inquirenti hanno accertato, dato l'altissimo numero di pezzi prodotti e i consumi elettrici registrati nei laboratori, che producevano soprattutto in orari notturni e nei festivi, quando solitamente non vengono effettuati controlli.

I controlli dei carabinieri begli opifici abusivi che lavoravano in subappalto per l'azienda Alviero Martini

“Condizioni degradanti”

Stando alle indagini, se gli opifici cinesi (8 quelli scoperti nell'inchiesta tra Milano, Monza e Pavia) incassavano circa 20 euro per un prodotto finito, seguendo, poi, la catena dei subappalti l'azienda di alta moda lo pagava alla fine 50 euro e nei negozi veniva esposto per il prezzo di 350 euro. Dentro questo circuito di "abbattimento dei costi” erano inserite, secondo i magistrati, pure quelle condizioni “degradanti” per i lavoratori: stipati in “micro camere”, in ambienti “insalubri, pericolosi per la loro salute e sicurezza”, senza areazione né luce naturale, con impianti elettrici di fortuna, cibo vicino alle sostanze chimiche e “chiazze di muffa” ovunque. Tutti poi “continuamente sorvegliati”, anche con delle videocamere. E ovviamente niente ferie, malattia e contributi.