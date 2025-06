Gallaratese, al via il piano di riqualificazione ‘Natta nord’: più aree verdi, un edificio e una pista ciclabile

Milano, 5 giugno 2025 – Il quartiere Gallaratese è pronto a cambiare volto con un grande giardino pubblico attrezzato, due vie - Cambi e Ziegler - quasi interamente pedonalizzate, connessioni verdi e un edificio a destinazione terziaria con una porzione di commerciale ai piani terra. Gli obiettivi proposti con il Piano attuativo ‘Natta nord’, appena adottato dalla Giunta comunale, insistono infatti sulle aree tra le vie Croce e Quarenghi, di proprietà di Ediltrenno srl, e tra le vie Natta e Cambi, di proprietà del Comune di Milano, tutte ricomprese nel quartiere Gallaratese del Municipio 8.

Progetto di riqualificazione

Il progetto prevede la riqualificazione di uno spazio di quasi 29mila metri quadri di cui circa 22mila in aree verdi e spazi pubblici. Via Cambi e via Ziegler saranno quasi interamente pedonali. L'obiettivo è quello di rendere più vivibile la zona nei pressi di Lampugnano, migliorando anche il sistema di mobilità sostenibile grazie alla realizzazione di una ciclabile lungo via Natta. Si partirà dalla rotonda di via Cechov fino all'incrocio tra Natta e Trenno. La seconda parte (tra le vie Trenno e Sant'Elia) sarà parte del piano attuativo 'Natta sud' che ora si trova in fase istruttoria.

Parco attrezzato, aree verdi, un nuovo edificio e gli stalli dei giostrai

Nel piano è prevista anche la riqualificazione dell'area dell'ex impianto di depurazione delle acque reflue di via Natta grazie alla realizzazione di un parco attrezzato di 7mila metri quadri, un giardino alberato fino a oggi inaccessibile e restituibile ai cittadini. Avverrà, poi, la definitiva cessione al Comune delle aree verdi di via Croce, Quarenghi e Chiarelli: si tratta del Bosco Chiarelli, esteso su oltre 14mila metri quadri. Verrà realizzato un edificio da 10.500 metri quadri destinati al settore terziario e mille per il commercio con spazi ai piani terra. Infine, gli oneri generati dal Piano - pari a circa 4,3 milion di euro - saranno impiegati, tra le altre cose, per la risistemazione dell'area di via Novara che potrà ospitare gli stalli dei giostrai attualmente situati lungo via Trenno.

“Riqualificazione zona del nodo di Lampugnano”

"Un Piano - ha commentato l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - che restituisce alla città un’area verde finora non accessibile e concorre alla riqualificazione della zona contigua al nodo di Lampugnano. Un altro tassello del programma che questa Amministrazione ha promosso di rigenerazione dei quartieri di Milano, per renderli più vivibili e fruibili da visitatori, cittadini e cittadine”.