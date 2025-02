Via libera alla riqualificazione della Cascina Boldinasco: "Alloggi a canone calmierato e posti letto per studenti"

Alloggi in affitto a canone calmierato e per le emergenze abitative, nuovi posti letto per studenti universitari e servizi destinati ai residenti del quartiere. Cascina Boldinasco si prepara al restyling e a una nuova vita. La Giunta comunale, con una delibera firmata dall’assessore alla Casa Guido Bardelli (nella foto), ha riconosciuto l’interesse pubblico per la proposta di progetto riguardante l’affidamento in concessione e la gestione dei servizi abitativi dell’immobile comunale situato in via De Lemene 51-55-59, nel quartiere Gallaratese (Municipio 8).

La proposta, presentata dall’Ati Giuppi Srl – Campesi Impianti srl e Samstaval srl, prevede il completo recupero conservativo dell’antica cascina e delle aree esterne circostanti e la costruzione di un nuovo edificio per complessive 45 unità abitative sociali in affitto: 36 alloggi a canone calmierato (circa 90 euro al mq all’anno) e nove destinati alle emergenze abitative transitorie. L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di una residenza per studenti universitari da 28 posti letto.

Il costo dell’intervento è di circa 8,9 milioni di euro, cui l’amministrazione comunale contribuirà con circa 3,8 milioni di euro. La durata prevista dei lavori è di 24 mesi. Con l’accoglimento della proposta di progetto prende quindi il via la procedura di partenariato pubblico-privato per Cascina Boldinasco.