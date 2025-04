Addio al Rolex da 20 mila euro, la denuncia di un 32enne: “Un trans me lo ha tolto dal polso sotto i miei occhi”

Milano – “Mi trovavo a Milano in via San Marco incrocio via Goito in compagnia di alcuni miei amici, a bordo della mia Mercedes”. Inizia così il racconto di un trentaduenne che ha denunciato di essere stato derubato di un Rolex Daytona da 20mila euro nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 in zona Brera. Stando a quanto riferito, a lui si sono avvicinate tre persone descritte come "transgender" che "dapprima iniziavano a toccarmi, approfittando dei finestrini dell'auto abbassati, per poi tirarmi il braccio".

La fuga

"Dopo aver fatto ciò - prosegue la ricostruzione - gli stessi, con la scusa di aver visto avvicinarsi un'auto della polizia, si allontanavano di corsa percorrendo via Goito in direzione di via Cernaia. Appena vista la scena, non mi accorgevo dell'ammanco del mio orologio, ma dopo qualche istante appuravo che con un gesto repentino una delle tre mi aveva sfilato l'orologio dal polso".

La descrizione

Il trentaduenne ha fornito alla polizia anche una descrizione della persona che l'avrebbe scippato del prezioso cronografo: "La trans protagonista del furto ricordo fosse di carnagione olivastra, di altezza compresa tra i 160 e i 170 centimetri, con capelli castani che arrivano alle spalle, vestita con un abito succinto". La zona è presidiata da diverse telecamere di videosorveglianza, che ora verranno passate al setaccio dalle forze dell'ordine per cercare riscontri al racconto della vittima e per identificare gli autori del furto. Dell'indagine si stanno occupando gli investigatori del commissariato Garibaldi Venezia, che ora avvieranno gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.

I precedenti

Non è la prima volta che vanno in scena colpi con queste modalità. Nel giugno scorso, un uomo di 72 anni è stato derubato da una donna di un Rolex da 10mila euro. La ladra si è avvicinata al pensionato in via Sardegna, lo ha abbracciato con molto affetto e poi si è allontanata all'improvviso. Quando il settantaduenne si è accorto di non avere più l'orologio era ormai troppo tardi: la donna, verosimilmente originaria dell'Est Europa, era già scappata verso piazza Piemonte per salire a bordo di un'auto guidata da un complice. Qualche giorno prima, un blitz praticamente identico era avvenuto in via Galvani, in zona Centrale: in quel caso, un settantenne era stato derubato da una donna di un Rolex modello Hulk da 15mila euro