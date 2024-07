Rapina in largo La Foppa: strappano il Rolex Submariner da 50mila euro dal polso di un russo

Milano – L'ennesimo raid nelle notti della movida. Un uomo accerchiato da un gruppo di rapinatori nordafricani. Lo strappo dell'orologio da 50mila euro e la fuga. La sequenza è andata in scena all'alba di giovedì 11 luglio in largo La Foppa, in zona Moscova: il derubato è un trentaquattrenne russo, che con ogni probabilità era appena uscito da uno dei locali della zona.

Circondato e rapinato

Stando alla testimonianza che ha messo a verbale nella denuncia alla polizia, il trentaquattrenne è stato accerchiato all'improvviso da sei-sette uomini, descritti come presumibilmente di origine nordafricana, che l'hanno spintonato e gli hanno strappato dal polso un Rolex Submariner da 50mila euro. Dopo il colpo, il rapinato, che non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, ha chiamato il 112 per dare l'allarme.

Le indagini

Gli agenti delle Volanti hanno raccolto la testimonianza del russo, che ha fornito anche una descrizione di alcuni di coloro che lo hanno aggredito. Il blitz fulmineo e in gruppo fa pensare a rapinatori che si aggirano di notte nelle zone centrali della movida, pronti a prendere d'assalto i giovani che escono a tarda ora dalle discoteche. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall'analisi delle immagini delle telecamere e dall'esito dei numerosi controlli che vengono effettuati periodicamente dalle forze dell'ordine.