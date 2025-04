Via Padova, tenta di rapinarlo e poi lo accoltella: grave un 26enne. Caccia all’aggressore

Milano, 1 aprile 2025 – Tragedia sfiorata in via Padova a Milano. Nella notte tra lunedì e martedì, un 26enne di origine egiziana è stato accoltellato, probabilmente a seguito di un tentativo di rapina.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, che indaga sull'episodio, avvenuto poco prima delle 2, il 26enne stava camminando per strada quando è stato avvicinato da un uomo, descritto con tratti somatici sudamericani, che gli avrebbe intimato di consegnargli i suoi averi. Davanti al rifiuto, è scattata l’aggressione, culminata con coltellate al torace e alle spalle.

Soccorso dal 118, è stato portato, cosciente, in codice rosso, all'ospedale di Niguarda. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Nessuna traccia, al momento, dell’aggressore, che si è dileguato subito dopo le coltellate.

Nel quartiere proprio recentemente sono stati effettuati ripetuti controlli interforze da parte delle forze dell'ordine.

Stando a quanto riporta l’Areu – l’Agenzia regionale emergenz auregnza – intorno alle 21.30 di lunedì 31 marzo, invece, un uomo di 42 anni è stato accoltellato in via Matteotti a Cinisello Balsamo. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato al San Gerardo di Monza. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.