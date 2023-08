Funerale Toto Cutugno: chi c’era tra i big della musica italiana

Milano, 24 agosto 2023 – L’applauso, all’arrivo del feretro. poi, tra la folla, tanti i big della musica italiana venuti a rendere l’ultimo omaggio al celebre cantautore, morto a 80 anni per un tumore.

Tutta Milano, l’Italia e il mondo intero si stringono attorno a Toto Cutugno per un ultimo saluto al cantautore che scrisse e cantò nel 1983 “L’Italiano”, che divenne una sorta di inno del Bel Paese anche al di fuori dei confini nazionali.

Un italiano vero come ripeteva il ritornello del suo brano più famoso in grado di unire generazioni di persone grazie alla canzone popolare. Lo stesso che i migliaia di fan e curiosi presenti sul sagrato della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano, in via Argonne, hanno intonato all’arrivo del feretro verso le 11 di mattina. Un omaggio accompagnato dal suono di una fisarmonica. L’artista che viveva da tempo a Milano, combatteva da circa 10 anni contro una brutta male.

Lavezzi: "Era coraggioso”

“Mi aveva raccontato tutta la malattia per filo e per segno, era un coraggioso. La critica radical-chic lo aveva toccato nel tempo ma lui arrivava alla gente. Questo contava” spiega Mario Lavezzi, anche lui compositore di tante hit della musica italiana (tra tutte ricordiamo Vita interpretata da Lucio Dalla e Gianni Morandi), tra i numerosi amici che non sono voluti mancare all’ultimo saluto.

Pupo e Morandi accanto a moglie e figlio

Pupo e Giannni Morandi con voce sommessa sono stati i primi ad arrivare a fianco dei famigliari (a fianco della moglie Carla e del figlio Nico) e lo hanno ricordato come un grande amico.

"Un grande amico, un grande uomo e un grande artista", ha detto Gianni Morandi entrando nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo.

"Se ne va un pezzo della canzone melodica”

Piero Cassano, ex dei Matia Bazar, commosso parla delle tante avventure vissute assieme: “Con lui se ne va un pezzo della canzone melodica, non ha lasciato eredità perché i cantanti di oggi rispetto a lui sono solo sottofondo musicale”.

Gigi d'Alessio ha inviato una corona di fiori per rendergli omaggio.

Nei giorni scorsi, alla notizia della morte del cantautore, sono stati in tantissimi, da Pippo Baudo ad Orietta Berti, a ricordarlo con parole di elogio ed affetto.

Ranieri canta “L’Italiano”

Massimo Ranieri ha omaggiato Toto Cutugno interpretando L'italiano con la band ieri sera al termine del suo concerto al Teatro di Verdura di Palermo. "Ciao Toto, grazie. Grazie per la tua gentilezza, per la tua signorilità. Grazie per tutto quello che ci hai lasciato", ha concluso Ranieri rivolgendo gli occhi al cielo.

Notizia in aggiornamento