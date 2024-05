Franco Anelli, giorno di lutto all’Università Cattolica di Milano. Delpini: “Chiediamo di passare dall’enigma al mistero”

Milano, 31 maggio 2024 – Giorno di lutto all'Università Cattolica del Sacro Cuore, in concomitanza con i funerali del magnifico rettore Franco Anelli, morto lo scorso 23 maggio.

In mattinata, prima delle esequie che verranno celebrate alle 15 nella cattedrale di Piacenza, la comunità universitaria si è ritrovata nell'aula magna della sede di Milano per un incontro di preghiera e di congedo, in cui - ha detto monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell'istituto Toniolo - "chiediamo di passare dall'enigma al mistero; dallo strazio alla consolazione". E una breve spiegazione: “L’enigma è l’incomprensibile che sconcerta, il non trovare spiegazioni nonostante il cercare, l’immaginare, lo speculare; l’enigma è lo smarrirsi di un pensiero troppo semplice, banale, intrappolato nel meccanismo di causa-effetto. Con questa fiducia preghiamo per il professor Anelli consegnato al mistero di Dio”.

Dopo l'orazione di suffragio guidata da monsignor Delpini, ha preso la parola, in rappresentanza di una "comunità studentesca ferita e inquieta" per la morte del rettore, la rappresentante della facoltà di Giurisprudenza, Elisabetta Del Campo, che ha ricordato ricordando "l'intelligenza ironica e la brillantezza di pensiero" del professor Anelli.

Il direttore generale dell'ateneo, Paolo Nusiner, ha voluto invece evidenziare "la lungimiranza e la visione" del rettore scomparso, per il quale "l'Università Cattolica non è stata solo un luogo di lavoro. E' davvero un patrimonio grande e prezioso che ci lascia e che siamo chiamati a declinare nel nostro impegno quotidiano".

"I numerosi messaggi di vicinanza che ci giungono in questi giorni da tutto il mondo testimoniano la perdita di un uomo straordinario e di un grande intellettuale, io perdo un amico affettuoso", ha detto in un ricordo particolarmente commosso il pro-rettore vicario, prof. Pier Sandro Cocconcelli. "Davanti alla sua morte - ha aggiunto - siamo rimasti sgomenti e stupiti. Ora, dal nostro dolore, dobbiamo rinnovare le ragioni per proseguire con un nuovo slancio, nel ricordo di un rettore generoso e lungimirante".

Infine ha preso la parola il cardinal Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, a nome della quale ha espresso "la vicinanza e la partecipazione al dolore di tutta la comunità dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, la nostra e amata Università".

Tutta in piedi l'Aula Magna dell'ateneo, al termine dell'incontro ha omaggiato con un lungo applauso il feretro del professor Anelli.