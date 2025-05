Milano, via Foppa dopo il metrò: “I cantieri durati per anni hanno cancellato i negozi”

Milano – È una delle strade che più ha sofferto i lavori per la metropolitana blu. E che fa fatica a ritrovare la propria identità dopo la fine dei cantieri. Via Foppa, l’elegante viale alberato che collega il parco Solari a via Washington, si ritrova, dopo anni di lavori che l’hanno dotata di tre fermate della nuova metropolitana (Coni Zugna, California, Bolivar), si ritrova a fare i conti con una nuova realtà. E una riqualificazione che ha lasciato alcuni “buchi“.

Lo conferma anche la titolare della pasticceria Fontana e Fontana che affaccia sulla via. “La via ha sofferto tantissimo i lavori, che alla fine sono durati dieci anni. Ai quali si è aggiunto poi il covid. Tanti negozi hanno chiuso e non hanno più riaperto. Siamo rimasti in piedi in pochissimi. Anche perché la viabilità era complicata e segnalata male”.

Poi c’è il restyling che ha interessato le zone accanto alle fermate, ma non il resto. “Noi che siamo tra due fermate siamo rimasti senza i nuovi arredi. Anche se poi quelli che hanno fatto sono belli ma senza un po’ di ombra sarà difficile frequentarli”. E infine la ciclabile che finisce all’improvviso e sbuca su una strada in senso contrario”.