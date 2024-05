Addio al rettore Franco Anelli, aperta la camera ardente all’Università Cattolica di Milano

Milano, 30 maggio 2024 – È iniziato il lungo addio al professor Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, scomparso nella tarda serata del 23 maggio scorso. Questa mattina alle 10 si è aperta la camera ardente allestita nella cappella del Sacro Cuore dell'ateneo.

Numerose le personalità della politica, dell'economia e del mondo accademico già intervenute a rendere omaggio al Rettore, che avrebbe terminato il suo terzo mandato il prossimo 31 ottobre. Tra i primi ad arrivare, la presidente della Crui, Giovanna Iannantuoni.

Giovanna Iannantuoni (foto Salmoirago)

Carlo Cottarelli, responsabile del Programma di Educazione per le Scienze economiche e sociali-Peses, proprio alla Cattolica.

Carlo Cottarelli arriva in Cattolica (foto Salmoirago)

L'ex ministro Piero Giarda.

Piero Giarda arriva alla Cattolica (foto Salmoirago)

L'ex presidente Rai Anna Maria Tarantola, il direttore del Museo della Scienza Fiorenzo Galli e il regista Davide Rampello.

Anna Maria Tarantola all'arrivo alla Cattolica (foto Salmoirago)

"Perdiamo un collega di un’intelligenza raffinata – ha commentato prima di entrare la professoressa Iannantuoni – ironico, ma che soprattutto nei momenti difficili della pandemia ha dato un apporto di serenità. Quando c’è l’ironia uno non pensa che ci possa essere dentro un mondo complesso e pesante perché l’ironia è un’arma che ci protegge dalle tragedie che ci circondano. Sono qua a rappresentare tutto il sistema universitario, siamo molto colpiti da questa vicenda, che è personale e privata”.

Tra chi ha reso omaggio al rettore, anche il cardinale Pietro Parolin, sottosegretario di Stato della Santa Sede, che ha commentato prima di entrare in ateneo: “Non c’è necessità di parole, siamo tutti affranti per quanto è successo. La domanda che ci facciamo tutti è quanto è profondo il cuore umano? Forse nessuno riesce mai a penetrarlo fino in fondo”.

La camera ardente rimarrà aperta fino alle 19. Per domani, poi, sono previsti due momenti di commiato: alle 10 in Aula Magna, si terrà un incontro di preghiera e di congedo riservato alla comunità universitaria. Dopo l'orazione di suffragio guidata da Mario Delpini, Arcivescovo di Milano e presidente dell'Istituto Toniolo, prenderanno la parola il pro-rettore vicario, il Direttore generale e una rappresentanza degli studenti. Quindi il feretro prenderà la via di Piacenza, dove alle 15 si svolgeranno le esequie nella cattedrale di piazza Duomo. Il rito sarà presieduto da Monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.