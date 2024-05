Morte di Franco Anelli, l’arcivescovo Delpini: “La vita è un dono, questa tragedia ci lascia smarriti”

Milano – “La tragica morte del rettore Franco Anelli mi ha lasciato senza parole, con un desiderio intenso di preghiera. Ho pregato per il prof. Anelli e ho chiesto al Signore la consolazione e la fortezza necessarie per la mamma e per coloro che gli sono stati particolarmente vicini”. È quanto si legge nel messaggio inviato all’Università Cattolica da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell'istituto Toniolo, ente fondatore dell'ateneo.

Il messaggio è stato letto al termine della messa celebrata questa mattina nell’università di largo Gemelli, presieduta da monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. “Ho anche immaginato – scrive ancora Delpini – lo sconcerto di tutta la comunità accademica di fronte a questa morte: per il ruolo istituzionale che il prof. Anelli ha ricoperto, questa morte produce in tutti noi uno smarrimento e un drammatico senso della precarietà. Non mi è facile mettere ordine nei miei pensieri e pertanto non so se riuscirò a esprimere in parole ciò che provo”.

Come presidente dell'Istituto Toniolo – prosegue Delpini – “ho avuto molte occasioni di incontro con il rettore Anelli, ma si è trattato sempre di incontri funzionali: posso perciò dire di averlo stimato per la sua cultura, per la sua determinazione, per il gran lavoro che ha svolto per il presente e il futuro dell’Università Cattolica; ma non posso dire di averlo conosciuto in modo personale”.

Tuttavia – dice ancora Delpini – “in questo momento sento anch'io, in un certo senso, il dovere di condividere sentimenti, riflessioni, considerazioni che siano di incoraggiamento ad affrontare la situazione. In primo luogo prego e invito a pregare il Signore che accolga nella sua misericordia il prof. Anelli: a lui noi dobbiamo apprezzamento e riconoscenza, rispetto e discrezione. Prego per tutte le componenti dell'Università Cattolica, perché il Signore doni a noi tutti la lucidità e la fermezza necessarie a custodire buone ragioni per amare la vita, per desiderare la vita, per sostenere le prove della vita. Credo infatti che la vita sia un dono, e la pratica della gratitudine per il dono ricevuto consente di interpretare anche i momenti difficili, anche i passaggi inquietanti, anche le delusioni e le frustrazioni, come prove sostenibili, come sfide da affrontare, come terre seminate di speranze. Non c’è nessuna solitudine in cui non abiti la presenza amica di Dio, non c’è nessuna situazione in cui non abiti una promessa. Credo che la vita sia una responsabilità: impegna al servizio della comunità, in qualsiasi posizione ci si trovi. Ogni scelta, ogni gesto, ogni parola hanno una ricaduta sulla comunità. Non c’è nessuna vita privata che sia insignificante per la comunità in cui si vive. In questa circostanza incoraggio tutte le componenti della Cattolica a stringersi in quel senso di appartenenza che le tragedie rendono più necessario: ciò che sconcerta, può ricondursi alle giuste dimensioni quando lo si affronta insieme. Insieme possiamo pregare per il Prof. Anelli, insieme possiamo elaborare il lutto, insieme possiamo assumere le decisioni che si impongono, insieme possiamo esercitare le nostre responsabilità per il bene dell'università e di ciascuno in questo momento di transizione, insieme possiamo dare conforto a coloro che da questa morte sono particolarmente feriti”, conclude l'arcivescovo.