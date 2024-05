Morto Franco Anelli, il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Milano, 24 maggio 2024 – Il rettore dell'Università Cattolica di Milano Franco Anelli si è tolto la vita giovedì sera, lanciandosi dall'appartamento di uno stabile in zona Castello in cui viveva. Stando alle prime informazioni, il medico legale, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri, non ha rilevato segni che facciano pensare a cause diverse dal suicidio. Anelli era nato il 26 giugno 1963 a Piacenza.

Chi era

Franco Anelli si era diplomato al Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di Piacenza nel 1982 e si era laureato poi in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguendo successivamente il dottorato di ricerca in diritto commerciale. Nel 1991 aveva superato l'esame di Stato per l'accesso all'avvocatura, diventando cassazionista nel 1998.

Era diventato professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Economia e commercio nel 1993, e quindi professore straordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma nel 1996.

Ritornato in Università Cattolica nel 1997, era attualmente ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza. Ed era stato professore ordinario di diritto civile presso la sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore fino all’anno 2011/2012.

Già Prorettore dall’anno accademico 2004/05 e Prorettore vicario dal 2010 al 2012, il professor Franco Anelli era Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1° gennaio 2013. Era al terzo mandato, coincidente con il prossimo quadriennio 2020/21-2023/24, dopo la conferma all’unanimità del Consiglio di amministrazione riunitosi il 15 luglio 2020.

Inoltre era Vice-Presidente della Fondazione E4Impact, e tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS e di “Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A.”

Il 13 maggio 2022 Papa Francesco lo aveva nominato consultore della Congregazione per l'educazione cattolica. Il professore era diventato così uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi consultori nominati dal Santo Padre.

Il comunicato della Cattolica

"Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari".