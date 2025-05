Rinnovata la Rsu, Fiom accresce i consensi

Rinnovata la Rsu nelle sedi di Leonardo del Varesotto. Sono stati coinvolti i lavoratori della Divisione Elicotteri e Velivoli dei siti di Cascina Costa, Vergiate, Sesto Calende e Venegono. Sottolinea Fiom Cgil Varese: "In un contesto di aumento della partecipazione al voto (+20% rispetto a 3 anni fa), Fiom accresce di oltre 400 i consensi ottenuti nella scorsa tornata (da 974 a 1.411 voti). La percentuale dei lavoratori che hanno scelto Fiom è passata dal 28 al 34%. È il primo sindacato in tre siti su quattro e quello che aumenta di più anche il numero dei delegati eletti". A guidare la crescita, in termini di voti, il sito di Venegono, dove i voti sono raddoppiati (da 219 a 434) così come sono i delegati eletti (da 4 a 8). A Cascina Costa Fiom è cresciuta del 56% in termini di voti assoluti (da 312 a 486) e di 3 unità in termini di delegati. Percentuale di voti assoluti in forte aumento anche a Sesto Calende (+62%) dove Fiom, che aveva già la maggioranza assoluta dei voti, arriva al 58% di rappresentatività. Voti in calo del 7 per cento. Dalla Fiom Andrea Besani e Giorgio La Rosa hanno ringraziato tutti i partecipanti al voto che continueranno a impegnarsi nella lotta per il rinnovo del contratto nazionale.