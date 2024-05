Morto il rettore dell’Università Cattolica di Milano, Franco Anelli. “Un valido professore e una grande persona”

Milano, 24 maggio 2024 – Lutto nel mondo universitario: è morto Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si è tolto la vita giovedì sera, lanciandosi dall'appartamento di uno stabile in zona Castello in cui viveva. Immediato il cordoglio e i messaggi dal mondo della politica, delle istituzioni e dell’istruzione

Il comunicato della Cattolica e della Cei

"Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”, si legge nel comunicato dell’Ateneo. E subito dopo, il presidente della Cei, Matteo Zuppi, ha fatto sapere di partecipare al dolore: “In questo momento di sgomento, a nome dell'Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunita' tutta dell'Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro professor Anelli alla misericordia del Padre”.

Il Ministro Bernini: “Ha dedicato tutta la vita all’università”

"Ho appreso con profondo dolore e sconcerto della scomparsa del Rettore dell’Università Cattolica. Sono vicina a tutta la comunità accademica e alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS a cui, il professor Anelli, ha dedicato tutta la sua vita. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”, ha scritto su X il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini.

La Crui: “Era soprattutto un amico”

Profondamente turbati dalla notizia, la Conferenza dei Rettori e l'intero sistema universitario si stringono oggi intorno alla comunità accademica dell'Università Cattolica e alla famiglia Anelli nell'esprimere il profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del rettore Franco Anelli. “Era soprattutto un amico - ha commentato commossa Giovanna Iannantuoni, Presidente della Crui - Un uomo profondamente ironico e con una coerenza rara da incontrare. Ci mancherà moltissimo”.

La sindaca di Piacenza: “Siamo sconvolti”

Cordoglio da parte della sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, e di tutta l'Amministrazione comunale per la morte del rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, nato 61 anni fa nella città emiliana. “Siamo costernati, sconvolti. L'improvvisa e prematura scomparsa” del rettore, si legge in una nota, “è una tragedia che colpisce profondamente non solo il mondo accademico locale e nazionale di cui era uno degli esponenti più illustri e stimati, ma che colpisce e scuote tutti noi e l'intera comunità piacentina a cui il professor Anelli apparteneva”. Quindi, prosegue la prima cittadina, “insieme stavamo lavorando a stretto contatto, condividendo la visione di Piacenza come città universitaria; una visione che ci aveva portati, con tutti i rettori delle università locali, a siglare lo scorso febbraio il ‘Protocollo atenei’ di cui Franco Anelli era orgoglioso. Di Piacenza, la sua città, Franco Anelli era innamorato e non c'è stata occasione, anche di recente, come al Dies Academicus di qualche settimana fa, in cui non l'abbia rimarcato e dimostrato con la simpatia e l'affabilità che lo caratterizzavano. Alla sede piacentina della Cattolica, che vanta settant'anni di vita sul nostro territorio, è sempre stato particolarmente legato e lo dimostrava ogni giorno con la passione, l'affetto, la gentilezza e la disponibilità che lo hanno sempre contraddistinto. Piacenza e l'Italia intera perdono un grande uomo. Esprimiamo il più sentito cordoglio per la sua scomparsa e ci stringiamo ai famigliari, agli amici più stretti, alla comunità accademica in un abbraccio commosso”.

Cordoglio bipartisan

“Perdiamo non solo un valido Professore, ma anche una grande persona, con cui ho avuto modo di collaborare spesso, apprezzandone le doti. Mi stringo al dolore di tutte le persone che gli volevano bene, i colleghi e, ovviamente, le migliaia di studenti con i quali ha condiviso il suo sapere e la sua umanità”, ha detto Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia, già Vicepresidente e Assessore all'Università di Regione Lombardia. Seguito dal deputato di Fratelli d’Italia, Grazia Di Maggio: “Sono profondamente addolorata, la notizia della sua morte mi ha colpito profondamente anche perché, quando ero una studentessa, frequentavo la Cattolica e ho avuto modo di incontrare il professore”. “Addolorato” anche il leader della Lega Matteo Salvini. E la senatrice leghista Elena Murelli: “Sono stata sua allieva all'Università Cattolica e ci siamo visti in varie occasioni, l'ultima volta la settimana scorsa al Senato per la graduation day di due Master sulla Pubblica Amministrazione. Tutta la mia vicinanza, in questo difficile momento, alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità della Cattolica”.

Cordoglio anche dalla vicepresidente di Azione Elena Bonetti e dalla senatrice e portavoce Mariastella Gelmini, su X: “Vicinanza alla famiglia del Prof. Franco Anelli e a tutta la comunità accademica dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, che ha perso un uomo di straordinaria cultura e visione educativa”.

E ancora, Mara Carfagna del Popolo delle Libertà: “Ho appreso la notizia mentre mi sto recando a Sorrento, per incontrare gli studenti del liceo scientifico ‘Gaetano Salvemini’ nell’ambito del progetto Peses, promosso proprio dall'Università Cattolica e diretto dall’economista Carlo Cottarelli”. E la senatrice Pd Beatrice Lorenzin: “La perdita del magnifico rettore dell’Università Cattolica di Milano, Franco Anelli, ci lascia un grande vuoto. Perdiamo un punto di riferimento, un uomo di cultura, una persona di grande spessore umano”.