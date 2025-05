Internet e social, per i “diversamente giovani“ possono essere d’aiuto

Severini Melograni

Buona domenica ! Molte volte lei ha scritto che per noi “over” l’esercizio mentale è indispensabile e deve essere affiancato a quello fisico: io faccio interminabili partite a carte con i miei amici (e qualche volta con i miei nipoti) ma mi diletto pure con la settimana enigmistica. Mio nipote Leonardo però mi ha aperto un mondo, con il tablet riesco a trovare soluzioni agli interrogativi più strani, ho ricostruito il nostro albero genealogico, e ho persino ritrovato i compagni di scuola delle elementari... Insomma, mi si è aperto un mondo! pensavo che internet non facesse pensare (scusi il gioco di parole), invece a me sembra proprio il contrario!

Suo Saverio

Caro Collega, c’è una fantastica notizia: due studi statunitensi (i primi spero di una lunga serie) confermano che per la terza e persino per la quarta età il rapporto con internet rinsalda i legami ed esercita i neuroni (i nostri un po’ stanchi, per modo di dire!) si tratta di una valutazione davvero importante. I due neurologi scrivono su ’Nature Human Behaviour’ che l’uso da parte degli anziani (utilizzo non compulsivo, s’intende) dei dispositivi elettronici, tablet e telefonini, a differenza dei danni che possono fare a bambini e giovani in generale (anche qui relativi, come rispetto ad ogni cosa, al come-quando-perché) stimola in primo luogo il recupero delle relazioni e poi tiene viva la curiosità e esercita i circuiti neurologici. Insomma, lei era arrivato prima dei professoroni! Le propongo quindi di fare da insegnante a quei nostri colleghi che ancora non sanno come “smanettare“. Cum grano salis però!

Un abbraccio

Sua, nonna

mail: severini.paola@gmail.com