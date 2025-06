Forte odore di gas: scatta l’allarme. Via ai controlli, perdita individuata

Fortissimo odore di gas di primo mattino fra Martesana e Trezzese, allarme fra i cittadini, in campo, subito, le squadre dei vigili del fuoco. L’origine è stata individuata, dopo ore di sopralluoghi e verifiche, dal nucleo Nbcr del comando milanese, che ha scoperto una perdita di mercaptano (odorizzante per gas naturale e gpl) a Basiano, in una cabina di decompressione in via Alfieri. Sul posto, poco dopo, sono entrati in azione i tecnici di una impresa specializzata, per riparazione delle tubature e bonifica.

La mobilitazione è stata comunque importante, della circostanza sono stati avvisati Prefettura e Arpa. Le telefonate e le preoccupate segnalazioni via social dei cittadini hanno iniziato a piovere già prima delle sette del mattino.

L’oggetto, un fortissimo e nauseante odore di gas. La zona, allargata: Gessate e Basiano, Pessano con Bornago e Cambiago, Gessate, Masate, Gorgonzola, Cassano d’Adda, persino Fara Gera d’Adda, al di là del fiume. Immediato l’intervento, con quattro mezzi, dei Vigili del fuoco e dei tecnici delle società di distribuzione operative sull’area.

Sin dai primi controlli, e pure con condizionale, è stata esclusa, e con essa l’ipotesi di rischi per la sicurezza, una perdita di metano. La cabina teatro dello sversamento è stata identificata e messa in sicurezza poco più tardi. A indagini in corso costanti aggiornamenti sono stati pubblicati sui siti di alcuni Comuni, e, anche via social, sulle pagine di sindaci e amministrazioni.

A incidente chiuso il ringraziamento ai vigili del fuoco per il lavoro svolto.

Monica Autunno