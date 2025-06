Auto contro la cabina, fuga di gas. Allarme sulla provinciale 165

Attimi di paura, nel pomeriggio di ieri a Cerro al Lambro, all’incrocio tra la provinciale 165 e via dell’Artigianato, dove un incidente stradale ha provocato la fuoriuscita di gas da una cabina del metano e ha richiesto l’intervento del nucleo chimico-batteriologico dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando, per cause ancora da accertare, un’auto ha urtato un furgone, quindi è finita contro la cabina, posta ai margini della strada. L’impatto, molto violento, ha provocato un’importante perdita di gas, tanto da rendere necessario l’arrivo del nucleo Nbcr. Gli esperti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, fino all’arrivo degli operai di A2A reti gas. L’automobilista, un 26enne originario di Roma, è stato soccorso sul posto da un’ambulanza e un’auto medica, quindi trasportato all’Humanitas di Rozzano, in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Illeso il conducente del furgone.

Lo scorso 18 aprile, a Cerro al Lambro, un mezzo pesante ha imboccato per errore una stretta strada di campagna ed è finito in una roggia, il cavo Visconta. Nell’impatto, il tir ha perso nel canale parte del carburante contenuto nel proprio serbatoio. Per gestire la situazione sono intervenuti, sotto la regia della Città Metropolitana, i tecnici di Arpa, la polizia locale e il nucleo sommozzatori della Protezione civile. Nel corso d’acqua sono state posizionate delle barriere di protezione, per circoscrivere la zona interessata dalla presenza di carburante.

Alessandra Zanardi