Festa dell’Unità versione Comunali. Calabresi e Iannantuoni tra gli ospiti

Gli aspiranti candidati sindaci per il dopo-Giuseppe Sala ci sono tutti, spulciando il programma della Festa dell’Unità in programma dal 5 al 14 settembre all’Arci Corvetto. La kermesse del Pd si svolgerà in un momento delicato per l’amministrazione milanese, tra inchiesta sull’urbanistica in corso e delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter ancora da approvare in Consiglio comunale. Ma il calendario degli appuntamenti della festa si può leggere anche in chiave Comunali 2027.

Dopo l’apertura del 5 settembre, in cui il protagonista sarà il primo cittadino in carica Sala, intervistato alle 19 dalla giornalista Serena Bortone, sono previsti gli interventi di tutti i papabili per la corsa verso Palazzo Marino. Partiamo quasi dalla fine, dal 13 settembre. Quel giorno, alle 21.30, è previsto il dibattito “Ciao politica, come stai?“ al quale, insieme a Marco Damilano e Giorgia Serughetti, parteciperà Mario Calabresi, fondatore di Chora Media, ex direttore di Stampa e Repubblica nonché figlio del commissario Luigi Calabresi, ucciso dal Lotta Continua nel 1972. Calabresi resta il nome più citato – nella rosa dei nomi provenienti dalla società civile – come candidato sindaco del centrosinistra.

L’altro nome “civico“ per il dopo-Sala è quello di Giovanna Iannantuoni, ex rettrice dell’Università Bicocca, dal novembre 2023 prima donna presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Ma alla kermesse del Pd ci saranno anche i politici, dem e non solo, che stanno facendo più di un pensierino alla candidatura per guidare il centrosinistra nella sfida per Palazzo Marino. A partire da Pierfrancesco Majorino, capogruppo dem in Regione, che sarà protagonista alla festa il 6 settembre, alle 17.45, per aprire la presentazione del libro “Chiedimi chi erano i Beatles“ dell’ex segretario dem Pierluigi Bersani e il 14 settembre per parlare del suo romanzo “Le stelle divorate dai cani“.

E, ancora, il 7 settembre alle 20 la vicesindaco Anna Scavuzzo – altro nome papabile come candidato sindaco – parteciperà all’incontro sul libro “Più uno. La politica dell’uguaglianza“ di Ernesto Maria Ruffini, incontro moderato dalla direttrice di Qn-Giorno-Carlino-Nazione Agnese Pini, la quale, l’8 settembre alle 19 presenterà il suo libro “La verità è un fuoco“. In campo, in vista delle Comunali, anche l’eurodeputato Pierfrancesco Maran (7 settembre alle 20) e l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte (5 settembre alle 21).

Comunali a parte, la giornata clou della Festa dell’Unità in chiave nazionale sarà il 12 settembre, in cui parleranno la segretaria del Pd Elly Schlein alle 18 (introdotta dal segretario milanese dei dem Alessandro Capelli e da quella lombarda Silvia Roggiani), il leader di Italia Viva Matteo Renzi, con il suo libro “L’influencer“, alle 19.30 e il segretario della Cgil Maurizio Landini, con il suo libro “Un’altra storia“, alle 21.30.