Festa dell’Unità. Il grande ritorno dopo otto anni

Dopo 8 anni torna a Cinisello Balsamo la Festa dell’Unità, che riunirà tutto il bacino del Nord Est Milanese. "Da oggi iniziano cinque giorni di musica, dibattiti e buon cibo durante i quali confrontarci e costruire relazioni". L’appuntamento è al giardino della Cooperativa Agricola di via Mariani, dove si susseguiranno dibattuti, concerti e altri eventi. L’inaugurazione è fissata alle 18,30 con la presenza di Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale Pd, e Alessandro Capelli, segretario metropolitano dei Dem. Il primo dibattito sarà incentrato sulla sanità lombarda, per poi lasciare spazio alle 21.30 alla musica dal vivo dei Rill Factory. Domani sarà presente lo stand dell’associazione Luca Coscioni, mentre alle 18 ci sarà la presentazione del libro “Manuale per le vertenze: come contrastare falsi appalti, sfruttamenti e caporalato“, con l’autore Alessandro Genovesi.

Alle 19 una tavola rotonda sulle sfide dell’abitare e alle 21 un nuovo concerto a chiusura della seconda giornata di festa. Venerdì si parla di sfide internazionali con l’ex europarlamentare Patrizia Toia, il deputato del Parlamento europeo Brando Benifei e il presidente del Cespi Dino Gavinelli. Sabato si gioca a burraco dalle 15, quando apriranno anche i banchi di truccabimbi e hobbisti, mentre alle 17,30 partirà una biciclettata per le strade della città. Alle 18,30 si torna in via Mariani per un dibattito sull’urbanistica e poi la musica dal vivo dalle 21. Domenica, per il gran finale, le attività aprono dalla mattina alle 10, mentre alle 13 ci sarà il pranzo collettivo, alle 18 un dibattito in vista delle prossime Regionali, a cui parteciperanno anche gli esponenti dei partiti di centrosinistra e alle 20 le conclusioni con la segretaria Silvia Roggiani e il karaoke alle 20.30.

