Ferie per i ragazzi con disabilità. Le “Dee“ volontarie di Dynamo in marcia per raccogliere fondi

Le "dee" si rimettono in marcia per raccogliere fondi a scopo benefico. C’è anche la segratese Emanuela Ronzone fra le testimonial di Dynamo, associazione che offre a bambini e ragazzi disabili, o malati, la possibilità di una vacanza gratuita sull’Appennino Toscano. Per il terzo anno consecutivo un gruppo di donne over50, provenienti da contesti geografici diversi ma accomunate dal desiderio di fare qualcosa per gli altri, è pronto a percorrere a piedi un cammino di svariati chilometri, per sensibilizzare l’opinione pubblica e contribuire alle attività del Dynamo camp, dove una settimana di vacanza, comprensiva di assistenza da parte di personale dedicato, costa 2mila euro a bambino.

E così, dopo aver percorso nel 2023 la "via degli dei" da Bologna a Firenze (da qui il nome di "dee") e nel 2024 il cammino del Conero, quest’anno Emanuela, Adele, Carola e Roberta si cimenteranno col percorso dei "borghi silenti", 91 chilometri nel cuore dell’Umbria. Si parte da Tenaglie sabato e si rientra nella stessa località venerdì 3 luglio. Questa volta il gruppo è “orfano” di Caterina, impossibilitata a partecipare, "ma cammineremo anche per lei, che con la mente sarà sempre con noi - dice Emanuela -. Ancora una volta, il viaggio sarà scoperta. È bello avere un obiettivo comune".

Nei precedenti viaggi non sono mancati gli imprevisti, dal caldo opprimente alle bufere di pioggia fino alla necessità di tornare sulla via maestra dopo aver imboccato strade sbagliate. "Insieme, e a piccoli passi, si affronta ogni cosa – spiega Emanuela -. Anche stavolta, il nostro carburante saranno le barrette energetiche che ci aiuteranno a macinare chilometri durante il giorno, mentre la sera ci rifocilleremo anche grazie all’ospitalità delle popolazioni locali".

"Ho conosciuto Dynamo alcuni anni fa - prosegue -, quando mia figlia ha avuto un problema di salute, poi fortunatamente risolto. Ora voglio contribuire a far conoscere questa realtà a quante più persone è possibile. I volontari dell’associazione hanno negli occhi una luce speciale".

Il cammino delle dee è diviso in cinque tappe, nelle quali le viaggiatrici entreranno in contatto con realtà suggestive e immerse nella natura, nel cuore dei monti Amerini. Per chi volesse effettuare una donazione, l’iban bancario è IT21I0538701615000003934960 (indicare nella causale "dee in cammino"). Altre informazioni si possono trovare sul sito Internet di Dynamo. A.Z.