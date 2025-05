Casa di Robi, donazioni per l’housing sociale

Prosegue la raccolta di fondi a favore della Casa di Robi, dove le persone con disabilità intellettiva possono sperimentare periodi di vita autonoma, anche nell’ottica del "dopo di noi". L’innovativo progetto di housing sociale, promosso dalla Cooperativa Eureka negli spazi di Cascina Cappuccina a Melegnano, è stato inaugurato nel fine settimana. Le donazioni possono contribuire a rafforzare e far crescere il progetto: i dettagli e le informazioni si possono trovare al link https://www.coopeureka.it/servizio/sostienici/. La Casa di Robi è pensata per accogliere 10 giovani tra down, autistici e persone con ritardo mentale. Dopo un periodo di permanenza in questo spazio protetto, sotto la regia di personale specializzato, gli ospiti saranno pronti per proseguire, all’esterno, la loro esperienza di vita autonoma.