Progetto in corso. Alberi, pulizia e aiuti ai negozi

San Gottardo-Via Meda: Un borgo in città. È tra i sei progetti del crowdfunding civico del Comune di Milano per cui ora è in corso la campagna di raccolta fondi sulla piattaforma online “Produzioni dal basso“. A darsi da fare per questo spicchio di città sono "cittadini, commercianti, artigiani e associazioni che ogni giorno vivono, lavorano e amano il quartiere di San Gottardo-Meda, nel cuore del Municipio 5 di Milano", si presentano. "Un quartiere che ha un’anima forte, popolare e creativa, ricca di storia e di umanità, che oggi rischia di perdere la sua identità. Per questo motivo l’Associazione Borgo San Gottardo, sostenuta da Social Street Meda Montegani, Orchestra Sinfonica di Milano, Municipio 5, Associazione Galleria & Friends, Moovie e Lampo Tv, ha ideato il progetto un Borgo in città per una nuova rigenerazione urbana, culturale e sociale del nostro amato quartiere. Negli ultimi anni, abbiamo visto tante botteghe storiche chiudere, muri imbrattati da graffiti vandalici, spazi pubblici degradati. A gennaio 2025 hanno chiuso 10 attività commerciali, il 10% del totale. Eppure crediamo che questo quartiere abbia ancora moltissimo da dare".

Da qui, il progetto di rigenerazione urbana, culturale e sociale, con un calendario da settembre a dicembre 2025 ricco di iniziative: eventi culturali gratuiti, formazione per i commercianti, interventi per migliorare il decoro urbano e valorizzare la bellezza del quartiere.

L’obiettivo è raccogliere 25mila euro, che diventeranno 50mila grazie al Comune di Milano (ma solo se la cifra sarà raggiunta) In programma, la piantumazione di 12 alberi di ulivo lungo corso San Gottardo e via Meda. Poi la pulizia dei muri da graffiti vandalici con squadre civiche costituite da volontari e aziende specializzate. Ancora, "installeremo fioriere e cestini antivandalo in punti strategici, per rendere più bella e curata la zona". Non manca il sostegno alle botteghe e al commercio di prossimità, "organizzeremo corsi serali gratuiti per i commercianti del quartiere, su comunicazione, innovazione, fidelizzazione della clientela. Perché un quartiere vive se vivono le sue vetrine". E poi eventi culturali per tutti, gratuiti, passeggiate alla scoperta dei cortili storici e delle storie che abitano il quartiere. Ma anche una passeggiata artistica per assistere a performance, installazioni, spettacoli di teatro e realtà aumentata. In programma poi la Settimana dei laboratori artigiani con botteghe aperte, workshop e visite guidate. A dicembre, presepe vivente itinerante e Contest dei presepi con il coinvolgimento di famiglie, scuole e commercianti. "Tutte le attività saranno gratuite e accessibili, pensate per residenti di ogni età, studenti, turisti, famiglie e persone con disabilità".

Al momento sono stati raggiunti 11.700 euro grazie a 177 sostenitori e ci sono ancora 25 giorni a disposizione per votare (www.produzionidalbasso.com/network/di/comune-di-milano#comunedimilano-initiative).

M.V.